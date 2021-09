Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… Javier Tebas dézingue le Qatar !

Publié le 7 septembre 2021 à 19h45 par La rédaction

Sergio Ramos et Lionel Messi ont tour à tour quitté le championnat espagnol cet été pour rejoindre le PSG. Javier Tebas, président de la Liga, a vivement critiqué le club parisien, le qualifiant « d’ennemi ».

Cet été, la Liga a subi un exode de ses stars qui faisaient l’attractivité du championnat. À commencer par Sergio Ramos qui ne s’est pas mis d’accord avec les dirigeants du Real Madrid pour prolonger son bail. Puis c’est Lionel Messi qui, contre toute attente, n’a pas pu continuer son aventure avec son club de coeur, le FC Barcelone. Les deux joueurs se sont donc retrouvés libres de tout contrat et ont rejoint le PSG.

« Ce que fait le PSG est aussi dangereux que la Super League »