Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Real Madrid veut plomber un nouveau dossier de Leonardo !

Publié le 7 septembre 2021 à 19h30 par B.C. mis à jour le 7 septembre 2021 à 19h32

Après son échec dans le dossier Mbappé cet été, Florentino Pérez compte bien récupérer l’international français en 2022, lorsque ce dernier sera libre de tout contrat. En parallèle, Erling Haaland apparaît toujours comme une priorité pour le Real Madrid, alors que le PSG surveille aussi le Norvégien. Mais l’écurie espagnole pourrait également perturber le club parisien dans un autre dossier…

Dans un mercato déjà historique, marqué par les changements de club de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou encore Raphaël Varane, le feuilleton Mbappé n’a pas manqué de faire réagir. Peu avant la deadline, Florentino Pérez a lancé son offensive pour recruter l’attaquant français, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Cependant, le Real Madrid n’est pas parvenu à ses fins et devra attendre une année supplémentaire avant d’espérer accueillir le Bondynois. En attendant, Nasser Al-Khelaïfi espère toujours convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail, mais la tâche des Parisiens s’annonce très compliquée, incitant le PSG à préparer sa succession. Comme révélé cet été par le10sport.com, Erling Haaland apparaît comme la grande priorité du club de la capitale, mais le Real Madrid pourrait également faire de l’ombre au Paris Saint-Germain. Florentino Pérez ambitionne en effet de mettre la main sur Kylian Mbappé et Erling Haaland pour lancer un nouveau projet des Galactiques , mais les deux clubs risquent également d’être à la lutte dans un nouveau dossier.

Le Real Madrid compte également faire de l’ombre au PSG dans le dossier Rüdiger