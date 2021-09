Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un signal fort pour cette piste de longue date !

Publié le 9 septembre 2021 à 18h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Inter, Marcelo Brozovic semble être suivi de près par Leonardo et le Paris Saint-Germain.

Le mercato à peine terminé, Leonardo semble déjà travailler sur de nouveaux dossiers. Les médias italiens assurent ces derniers jours que le Paris Saint-Germain serait en effet derrière la prolongation retardée de Marcelo Brozovic avec l’Inter. Pour rappel, le milieu a été tout proche de rejoindre le PSG en 2020 et la fin prochaine de son contrat pourrait donner une nouvelle chance à Leonardo, qui a recruté plusieurs joueurs en fin de contrat cet été. Or, l’Inter traverse la pire crise de son histoire et a été contraint à vendre plusieurs cadres tout récemment...

Brozovic, l’intouchable d’Inzaghi