Mercato - PSG : Leonardo prépare un nouveau recrutement à 0€ !

Publié le 9 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Après avoir fait une razzia sur les joueurs libres cet été, le PSG pourrait bien remettre ça très prochainement.

Cet été, le PSG s'est massivement renforcé sans pour autant se ruiner en indemnité de transfert. Et pour cause parmi les six recrues estivales, quatre ont débarqué libres à savoir Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi. Leonardo a donc sauté sur les opportunités qui se sont présentées sur le marché pour renforcer l'effectif du PSG. Et visiblement, cela lui a donné des idées.

Le PSG veut encore des joueurs libres

Et pour cause, le PSG semble déjà se tourner vers le prochain mercato estival et aurait identifié plusieurs pistes et notamment dans l'optique d'attirer des renforts libres. C'est ainsi le cas de Franck Kessié (AC Milan), Mattéo Kovacic (Inter Milan) et Antonio Rudiger (Chelsea). Ce sont les trois noms qui reviennent avec le plus d'insistance ces derniers jours. Le PSG a donc bien décidé de frapper encore très fort à l'avenir.