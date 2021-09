Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros deal a été évoqué avec… Cristiano Ronaldo !

Publié le 6 septembre 2021 à 13h10 par La rédaction

Avant de s'engager pour Manchester United, Cristiano Ronaldo a été annoncé dans plusieurs clubs, y compris au PSG où un échange conséquent a été envisagé.

Cristiano Ronaldo a finalement fait le choix de retourner à Manchester United. A 36 ans le Portugais se retrouve face à l’un de ses derniers challenges et non des moindres. Ronaldo revient dans un club où il a brillé entre 2003 et 2009. Il y avait notamment décroché la dernière Ligue des Champions du club en 2008. Au crépuscule de sa carrière, CR7 va tenter de marquer une nouvelle fois Old Trafford !

Une tentative d'approche pour CR7 !

Mais Ronaldo aurait pu connaître un nouveau championnat. En effet le10sport.com vous le révélait en exclusivité cet été, le PSG a tenté une approche pour CR7. Le club de la capitale a en effet envisagé de proposer un échange entre Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo. L’Argentin intéressait en effet la Juventus. Mais aucune offre formelle n’avait été mise en place par le club de la capitale.