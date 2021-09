Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Real Madrid... Mbappé a reçu un énorme message pour son avenir !

Publié le 10 septembre 2021 à 1h15 par La rédaction

Supporter inconditionnel du PSG, Rudy Gobert s’est confié au micro de beIN SPORTS sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le vice champion olympique a même dévoilé un conseil qu’il a donné à l’attaquant parisien.

Quatre années après son arrivée au PSG, Kylian Mbappé avait pris la décision de quitter le club de la capitale cet été pour rejoindre le Real Madrid. Un choix fort qui n’a pas pu se concrétiser malgré les offres dégainées par la Maison Blanche. Résultat, Mbappé est parti pour faire une année de plus à Paris, au plus grand bonheur des supporters parisiens, dont fait partie Rudy Gobert. Dans un entretien accordé à beIN SPORTS , le pivot du Jazz s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé.

« On parlait avant de suivre ses rêves, voilà c'était mon conseil à Mbappé »