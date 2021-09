Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Laporta sur le prochain recrutement !

Publié le 9 septembre 2021 à 23h10 par B.C.

Après s’être serré la ceinture lors du dernier mercato estival, Joan Laporta s’est félicité des efforts de chacun, en espérant que cela permette au FC Barcelone de réaliser un recrutement normal à l’avenir.

En proie à de gros problèmes financiers, le FC Barcelone a dû se résoudre à se séparer de plusieurs éléments, dont le plus important, Lionel Messi. En parallèle, Joan Laporta a misé sur des joueurs libres de tout contrat pour se renforcer, à l’instar d’Eric Garcia, Memphis Depay ou encore Sergio Agüero. Quelques cadres ont également consenti à des efforts financiers pour permettre au Barça de sortir la tête de l’eau. Présent en conférence de presse ce jeudi à l’occasion de la présentation de Luuk de Jong, Joan Laporta a tenu à remercier les différentes personnes ayant aidé le club culé cet été, en évoquant déjà le prochain mercato.

« Agir de façon normale lors du prochain mercato »