Mercato - Barcelone : La dernière grosse recrue de Laporta se livre sur son arrivée !

Publié le 9 septembre 2021 à 18h30 par D.M.

Arrivé en toute fin de mercato au FC Barcelone sous la forme d'un prêt, Luuk de Jong a évoqué son arrivée en Catalogne, mais aussi ses ambitions.

Memphis Depay n’est pas le seul Néerlandais à avoir posé ses valises en Catalogne cet été. L’ancien attaquant de l’OL a été rejoint en toute fin de mercato estival par son partenaire en sélection Luuk de Jong. Agé de 31 ans, le joueur a été prêté avec option d’achat par le FC Séville à la fin du mois d'août. Présenté à la presse ce jeudi, l’attaquant a reçu les louanges de son président. « Nous sommes très heureux. C'est un plaisir de l'avoir ici. C'est une personne qui peut beaucoup nous apporter beaucoup. Il a un état d’esprit que nous aimons. Nous vivons de buts et il peut beaucoup contribuer. Ronald l'a demandé et le secrétariat technique l'a eu, à la dernière minute car c'est un marché où les choses ont été décidées à la dernière minute. Je veux vous souhaiter la bienvenue » a confié Joan Laporta dans des propos rapportés par Marca . Face à la presse, De Jong s’est exprimé longuement sur son arrivée au FC Barcelone.

« C'est incroyable de pouvoir être ici »