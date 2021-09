Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta met les choses au clair pour Ronald Koeman !

Publié le 9 septembre 2021 à 16h30 par Th.B.

Alors qu’il a récemment été question d’une relation froide entre Joan Laporta et Ronald Koeman, le président du FC Barcelone a tenu à balayer d’un revers de main ces rumeurs tout en confortant l’entraîneur néerlandais dans sa position.

Ces derniers jours au coeur de la presse espagnole, il est question d’une éventuelle prolongation de contrat de Ronald Koeman. Pour rappel, l’engagement du technicien envers le FC Barcelone prendra fin en juin prochain. Et bien qu’avec de bons résultats et l’incorporation de Samuel Umtiti et de Riqui Puig dans ses plans, Koeman pourrait rêver de signer un nouveau contrat selon différents médias, le président du FC Barcelone n’a pas souhaité brûler les étapes. « Il n'y a pas de date limite pour le renouvellement du contrat de Koeman. Le message est d'être fort. Avec Memphis, il a réussi et il réussira avec De Jong ». Voici le message que Joan Laporta faisait dernièrement passer à Esport3 au sujet d’une prolongation de contrat de Ronald Koeman, le sien ne courant que jusqu’en juin prochain. Le président du FC Barcelone assurait d’ailleurs au passage que le technicien néerlandais disposait de son soutien inconditionnel. « J'ai parlé à Koeman, j'ai toujours parlé à mes entraîneurs et il a tout mon soutien et mon respect. Il sait que le modèle Cruyff est indiscutable au Barça ». Cependant, ce ne serait pas un reflet de la réelle relation entre les deux hommes selon le journaliste de SPORT Lluis Mascaro. Pour La Porteria, il avait fait savoir dans la journée de mercredi que le patron du FC Barcelone et celui qui a la responsabilité de l’équipe première ne s’entendraient pas. Ce qui jetterait d’ailleurs selon le journaliste un énorme froid sur une éventuelle prolongation de contrat de Ronald Koeman.

« Je suis à l'aise avec Koeman et il est à l'aise avec moi et je suis convaincu que tout se passera bien »

Ce jeudi, le FC Barcelone a présenté son énième recrue estivale qui a été bouclée dans les ultimes minutes du mercato. Et bien que les premières questions ont tournées autour de la star de la journée, à savoir Luuk de Jong, les journalistes présents sur place n’ont pas traîné à changer de sujet pour évoquer le dossier Koeman. Joan Laporta a tenu à mettre fin à toute rumeur concernant une relation pas saine avec son entraîneur. « Nous avons tous notre propre façon d'être en relation les uns avec les autres. J'ai toujours eu des relations très directes avec les entraîneurs et je leur ai toujours apporté mon soutien. Il a mon soutien total. Il a tout mon respect. Si à un moment donné, je suis allé trop loin, c'est parce que j'aime parler de football, quand on me pose la question, je ne me tais pas et j'affronte les réponses. Je suis un footballeur et je peux commenter certains aspects du football et je donne ma vision ». a dans un premier temps assuré le président du FC Barcelone avant d’en rajouter une couche sur le respect qu’il porte au coach du club blaugrana. « Ronald sait déjà qu'il a tout mon respect et mon soutien et si, à un moment donné, je suis allé trop loin, je le corrigerai et j'essaierai d'éviter que d'autres situations se produisent sans renoncer à ma compréhension de l'image que doit donner la première équipe du Barça. Ronald le sait parce qu'il a été joueur, il aime ce club et il est motivé. Je suis à l'aise avec Koeman et il est à l'aise avec moi et je suis convaincu que tout se passera bien ».

« Dans les moments difficiles, il nous aura à ses côtés »