Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Ronald Koeman, tout est déjà bouclé !

Publié le 9 septembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Bien qu’il soit question d’une potentielle prolongation de contrat de Ronald Koeman au FC Barcelone, la mésentente entre l’entraîneur et le président Joan Laporta scellerait presque l’avenir du Néerlandais.

Alors qu’il y a encore peu l’avenir de Ronald Koeman s’écrivait loin du FC Barcelone en raison de la volonté de Joan Laporta de changer d’entraîneur, le technicien néerlandais est toujours sur le banc du Barça et devrait honorer son contrat courant jusqu’en juin 2022. Pire, une éventuelle prolongation semble être ouverte d’un côté comme de l’autre au vu des déclarations du président du FC Barcelone et de l’entraîneur dans la presse en ce début de semaine. Néanmoins, tout serait presque déjà bouclé en raison de leur relation…

Un courant glacial entre Laporta et Koeman qui relance toute prolongation !