Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale pour ce protégé de Thomas Tuchel ?

Publié le 9 septembre 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors que le PSG aurait des vues sur Antonio Rüdiger, des cadors européens seraient également dans le coup lorsque du côté de Chelsea, on travaillerait dans le but de prolonger son contrat.

En marge du prochain mercato estival, et ce bien que Thilo Kehrer revienne bien et que Sergio Ramos soit venu renforcer la charnière centrale du PSG cet été, le club parisien scruterait encore le marché pour injecter du sang neuf à ce poste. Alerté par la résurrection d’Antonio Rüdiger à Chelsea depuis la prise de fonctions de Thomas Tuchel en janvier dernier, Leonardo aurait des vues sur l’international allemand dont le contrat expirera en juin prochain.

De grands clubs sur Rüdiger !