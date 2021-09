Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prépare un sale coup à Leonardo !

Publié le 8 septembre 2021 à 19h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Antonio Rüdiger aurait alerté le PSG. Toutefois, Thomas Tuchel ne compterait pas laisser filer son défenseur central gratuitement vers son ancien club. En effet, le coach de Chelsea aurait débuté les discussions avec Antonio Rüdiger il y a un mois pour tenter de le prolonger.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups XXL à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a recruté à la fois Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi sans payer la moindre indemnité de transfert, et ce, parce qu'ils étaient libres de tout contrat le 1er juillet. A l'été 2022, Leonardo compterait réitérer cette performance avec d'autres joueurs, et notamment avec Antonio Rüdiger. Alors que le défenseur allemand sera en fin de contrat le 30 juin, le directeur sportif du PSG aurait prévu de se jeter sur lui pour boucler un transfert libre. Toutefois, Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, compterait bien mettre des bâtons dans les roues de son ancien club.

Tuchel a lancé les discussions avec Rüdiger pour une prolongation