Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l’avenir de Ronald Koeman !

Publié le 8 septembre 2021 à 16h30 par Th.B.

Alors qu’il aurait pu ne même pas aller au bout de son contrat qui expirera en juin prochain, Ronald Koeman pourrait à présent le prolonger si l’on en croit les rumeurs circulant de l’autre côté des Pyrénées. Néanmoins, l’entraîneur du FC Barcelone ne s’entendrait absolument pas avec son président Joan Laporta. Ce qui pourrait faire capoter l’opération.

Dans la foulée du terme de la saison passée, l’avenir de Ronald Koeman a été considérablement discuté. En effet, alors que son contrat courrait jusqu’en juin 2022, ce qui est d’ailleurs toujours le cas, Joan Laporta semblait scruter le marché afin de dénicher un nouvel entraîneur. Plusieurs noms ont été liés au FC Barcelone dont ceux d’Hans-Dieter Flick, de Xavi Hernandez ou encore de Jürgen Klopp. Finalement, le choix définitif du président du FC Barcelone s’est porté sur le fait de conserver Koeman. D’ailleurs, ces derniers temps, il est question d’une éventuelle prolongation de contrat dans la presse à condition que l’entraîneur néerlandais apporte satisfaction sur le plan sportif en raflant des trophées et en incluant pleinement Riqui Puig et Samuel Umtiti d’après certains médias ibériques. Une éventualité qui ne déplairait pas à Ronald Koeman, bien au contraire. « Oui, bien sûr, je suis ouvert à une prolongation. Je serais très heureux de continuer en tant qu'entraîneur du Barça pendant de nombreuses années, malgré les moments compliqués qui existent dans le club aujourd’hui. Je pense que grâce à nos décisions, le Barça a de jeunes joueurs (Pedri, Fati, Gavi, etc.) avec un avenir immédiat énorme et j'espère que dans trois, quatre ou cinq ans, je pourrai continuer à être leur entraîneur ». a confié Koeman à l’occasion d’un entretien accordé à SPORT . Mais qu’en est-il du côté de Joan Laporta ?

« Il n'y a pas de date limite pour le renouvellement du contrat de Koeman »

Semblant un temps réticent à l’idée même de conserver Ronald Koeman jusqu’au terme de son contrat, le président du FC Barcelone apprécie le travail effectué par son coach comme il l’a fait savoir à Esport3 , tout en assurant que pour la question d’une prolongation de contrat, le temps ne presse absolument pas. « Nous sommes en début de saison, il n'y a pas de matchs faciles, nous avons beaucoup d'absents. Nous avons bien joué contre le Real, San Mamés est compliqué et peu de gens vont gagner et contre Getafe cela nous a coûté plus cher. Ce qui compte, c'est que nous avons gagné. J'ai parlé à Koeman, j'ai toujours parlé à mes entraîneurs et il a tout mon soutien et mon respect. Il sait que le modèle Cruyff est indiscutable au Barça. Peut-être me suis-je parfois laissé emporter dans une conversation officieuse. Il n'y a pas de date limite pour le renouvellement du contrat de Koeman. Le message est d'être fort. Avec Memphis, il a réussi et il réussira avec De Jong ». Les relations entre Ronald Koeman et Joan Laporta sembleraient donc s’être apaisées. Ou bien ne serait-ce que des discours de façade de la part des deux hommes ?

