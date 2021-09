Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta envoie un énorme message à Koeman !

Publié le 7 septembre 2021 à 14h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le FC Barcelone, Ronald Koeman a reçu un message fort concernant son éventuelle prolongation.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a un an pour remplacer Ernesto Valverde, Ronald Koeman voit déjà son contrat arriver à échéance en juin prochain. Et son avenir est plus qu'incertain. En effet, bien que certains médias espagnols évoquaient la possibilité du prolongation, l'ombre de Xavi plane toujours au-dessus du technicien néerlandais qui se sait menacé, d'autant plus que ses résultats sont loin de donner entière satisfaction. Interrogé par Esport3 , Joan Laporta se prononce sur le futur de son entraîneur.

«Il n'y a pas de date limite pour le renouvellement du contrat de Koeman»