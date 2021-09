Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé, Neymar... L'énorme sortie de Nuno Mendes après son arrivée !

Publié le 10 septembre 2021 à 7h15 par La rédaction

Dernière recrue du PSG, Nuno Mendes s’est confié sur le trio offensif du club parisien qu’il considère comme le meilleur au monde.

Arrivé le 31 août à quelques heures de la fermeture du marché des transferts, Nuno Mendes est l’invité surprise de ce mercato parisien. Avec l’absence prolongée de Juan Bernat et les performances toujours plus poussives de Layvin Kurzawa, Leonardo a ciblé le latéral gauche portugais et agi très rapidement. Résultat, Nuno Mendes est arrivé dans le cadre d’un prêt payant de 7M€ assorti d’une option d’achat de 40M€.

« C’est une des meilleures, et même la meilleure du monde »