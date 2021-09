Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La raison du faux départ de Kurzawa à l’OL enfin dévoilée !

Publié le 9 septembre 2021 à 20h15 par A.C.

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain cet été, Layvin Kurzawa a été tout proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Avec la longue absence de Juan Bernat la saison dernière, Layvin Kurzawa a bénéficié d’un important temps de jeu... mais ça semble désormais fini. Le Français a en effet vu Mauricio Pochettino lui préférer Abdou Diallo, pourtant défenseur central de métier, mais a surtout accueilli un autre concurrent de taille en la personne de Nuno Mendes. Une situation que Kurzawa aurait pu éviter, puisque cet été il a eu plusieurs pistes chaudes, notamment une le menant vers l’Olympique Lyonnais ! Finalement, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, l’OL a opté pour Emerson Palmieri de Chelsea.

Entre Bosz et Kurzawa, ça n’a pas collé