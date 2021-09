Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge pour Paul Pogba !

Publié le 10 septembre 2021 à 7h45 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba pourrait bien être le prochain gros coup du Paris Saint-Germain.

Considéré comme l’un des plus grands joueurs français en circulation, mais également l’un des plus bankable, Paul Pogba est un profil qui intéresse logiquement le Paris Saint-Germain. Après un été marqué par l’arrivé de plusieurs grands noms en fin de contrat, Leonardo semble prêt à continuer sur sa lancée et aurait notamment Pogba dans le viseur. Il faut dire que son contrat avec Manchester United se termine dans seulement quelques et actuellement, il ne semble pas vouloir prolonger. Le PSG n’est toutefois pas le seul club sur le coup, puisque le Real Madrid et la Juventus feraient également les yeux doux à Pogba.

United veut Rice pour remplacer Pogba