Mercato - PSG : Nuno Mendes dévoile les dessous de son arrivée !

Publié le 10 septembre 2021 à 1h45 par A.C.

Avec Juan Bernat et Layvin Kurzawa, Nuno Mendes sera le troisième latéral gauche à la disposition de Mauricio Pochettino, au Paris Saint-Germain.

Alors qu’à droite c’est Achraf Hakimi qui est rapidement arrivé, à gauche le Paris Saint-Germain a pris son temps avant de faire un choix. C’est finalement Nuno Mendes qui est arrivé. Considéré comme l’un des grands espoirs au poste de latéral gauche, le Portugais est prêté par le Sporting pour 7M€ et avec une option d’achat à 40M€ que le PSG pourra décider de lever ou non.

« Je n’imaginais pas vivre ce genre d’aventure aussi rapidement »