Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… Nuno Mendes s’enflamme pour son arrivée à Paris !

Publié le 9 septembre 2021 à 19h45 par B.C.

Dernière recrue du PSG, Nuno Mendes s’est prononcé sur son arrivée dans la capitale française, et la possibilité d’évoluer aux côtés de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma.

Depuis son retour au PSG, Leonardo a habitué les supporters du club à se montrer très actif lors du dernier jour du mercato, et cet été n’a pas fait exception. À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, le PSG est parvenu à s’attacher les services de Nuno Mendes, arrivé en provenance du Sporting sous la forme d’un prêt payant de 7M€ avec une option d’achat estimée à 40M€. Alors qu’il vient de découvrir son nouveau club après la trêve internationale, Nuno Mendes ne cache pas sa joie de rejoindre le PSG.

« Une grande fierté pour moi »