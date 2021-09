Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, la pilule est passée pour Lionel Messi !

Publié le 10 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Contraint de se séparer de Lionel Messi en raison de ses problèmes financiers conséquents, le FC Barcelone semble être définitivement passé à autre chose à en croire les propos du président Joan Laporta.

Comme Joan Laporta l’a dernièrement fait savoir lors de la conférence de presse au cours de laquelle il avait fait le point sur le bilan de l’audit financier demandé après son élection à la présidence en mars dernier, les dettes du FC Barcelone se sont élevées à 1,32Md€. De quoi obliger le nouveau patron du Barça à se séparer d’une bonne partie des gros salaires du club cet été dont Antoine Griezmann et surtout Lionel Messi pour qui une prolongation de contrat n’a finalement pas été possible en raison de la passe économique plus que délicate que le FC Barcelone traverse. Et alors que Ronald Koeman a encore cette semaine regretté le départ de Messi autour de qui il avait programmé ses grandes lignes tactiques pour cette semaine, le président du FC Barcelone a tourné la page Lionel Messi qui s’est engagé au PSG.

Laporta confirme que « l’institution » est au-dessus de Lionel Messi