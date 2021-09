Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo annonce la couleur pour son grand retour !

Publié le 10 septembre 2021 à 9h00 par La rédaction

De retour à Manchester United après un passage en demi-teinte à la Juventus, Cristiano Ronaldo se sent déjà d’attaque…

Le dossier chaud de la fin du mercato, c’était celui-ci. Cristiano Ronaldo a effectué son grand retour à Manchester United, 12 ans après son départ pour le Real Madrid. Longtemps annoncé dans le viseur du PSG ou de Manchester City, il a finalement opté pour un retour dans son club de coeur alors qu'il n'avait plus qu'une seule année de contrat avec la Juventus où la rupture semblait actée depuis un moment. Le Portugais devrait faire ses débuts face à Newcastle, le samedi 11 septembre. Le tout devant le public d’Old Trafford…

« Je serai prêt »