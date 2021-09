Foot - Mercato

Mercato : L'énorme annonce de Cristiano Ronaldo après son transfert !

Publié le 9 septembre 2021 à 21h00 par La rédaction

De retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo n'envisage pas de revoir ses ambitions à la baisse comme il l'a expliqué aux médias du club.

Il est de retour à Old Trafford ! Douze ans après, Cristiano Ronaldo retrouve le club où il a gagné ses premiers trophées collectifs mais aussi individuels, dont le Ballon d’or en 2008. Le Portugais a été acheté 15 M€ + 8 M€ en option par Manchester United, et a signé un contrat de deux ans, avec une saison en option. Cristiano Ronaldo a dévoilé ses objectifs avec les Red Devils .

« Je ne suis pas ici pour des vacances »