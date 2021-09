Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur l'avenir d'Haaland !

Publié le 9 septembre 2021 à 17h15 par A.M.

Convoité par tous les plus grands clubs européens, Erling Haaland serait déjà promis au Real Madrid selon Christian Vieri.

Cet été, les plus grands noms du football ont animé le mercato. De Lionel Messi à Cristiano Ronaldo, en passant par Kylian Mbappé et même Neymar, qui a fait l'objet d'une offre de 80M€ du Barça, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, tous ont fait parler d'eux. L'été prochain, c'est autre attaquant qui va être au cœur de toutes les discussions, à savoir Erling Haaland. L'attaquant du Borussia Dortmund est convoité par le PSG, Manchester City ou encore le Real Madrid.

«On m'a dit que Haaland allait à Madrid à 100%»