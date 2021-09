Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG a reçu une offre de 80 M€ pour Neymar !

Publié le 8 septembre 2021 à 21h52 par Alexis Bernard mis à jour le 8 septembre 2021 à 22h01

Au tout début du mercato, le PSG a reçu une proposition de transfert pour Neymar. Paris a balayé cette offre du revers de la main.

Dans une interview accordée à un média espagnol ( Esport 3 ), le président du FC Barcelone a lâché une drôle de confidence autour de Neymar : « On a essayé de le faire signer. Il était fou à l'idée de revenir. À l'époque, on a interprété le fair-play financier (de la Liga) d'une manière différente. Si on avait su, on ne lui aurait pas fait d'offre ». Après renseignement pris, le10sport.com est en mesure de confirmer que le Barça a bien tenté une opération pour Neymar cet été. Selon nos informations, le PSG a reçu une proposition de 80 millions d’euros, au tout début de l’été. L'entourage de Neymar nous a confirmé l'existence de cette offre et le montant de 80 millions d'euros.

Paris a immédiatement refusé

Joan Laporta dit vrai, le Barça a bien tenté de faire revenir Neymar en Catalogne. Mais au regard du montant proposé, le PSG a très, très vite repoussé l’offensive barcelonaise. Paris n’a pas pris au sérieux cette proposition, bien loin de ce qu’il est envisageable d’écouter pour un tel transfert. De plus, au même moment, Neymar commençait son travail de sape auprès d’un certain Lionel Messi, pour tenter de le convaincre de venir au PSG. Le Barça n’imaginait pas un seul instant que l’Argentin partirait. De son côté, Paris, Neymar et Doha étaient déjà à pied d’œuvre pour préparer la possibilité de le récupérer, libre de tout contrat.