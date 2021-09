Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge pour la prolongation de Kylian Mbappé !

Publié le 8 septembre 2021 à 20h30 par B.C. mis à jour le 8 septembre 2021 à 20h31

Le PSG compte relancer les discussions avec Kylian Mbappé au cours des prochaines semaines pour tenter de le convaincre de prolonger son bail. Alors qu’une arrivée libre de l’attaquant au Real Madrid est annoncée avec insistance, le club de la capitale peut encore espérer parvenir à ses fins.

Après avoir animé le mercato estival, Kylian Mbappé va encore se retrouver au cœur de l’actualité sportive dans les prochaines semaines. Alors que le PSG a décidé de le conserver malgré les offensives du Real Madrid cet été, l’international français est entré dans sa dernière année de contrat et pourra ainsi s’engager avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue de la saison 2022/23. Florentino Pérez ne compte pas laisser passer sa chance, et le président du Real Madrid est annoncé comme le grand favori pour récupérer le Bondynois. En effet, Kylian Mbappé campe sur ses positions en refusant d’apposer sa signature sur un nouveau bail malgré les propositions conséquentes du PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’état-major qatari est prêt à formuler une nouvelle offre au clan Mbappé qui permettrait à ce dernier de disposer du plus gros salaire de l'équipe. Et même si les chances sont minimes, le Paris Saint-Germain peut encore espérer boucler ce dossier.

Le PSG tente le tout pour le tout avec Mbappé

Le PSG a bien l’intention d’utiliser tous les moyens possibles pour retenir Kylian Mbappé. Comme l’a expliqué Marca ce mercredi, la direction espère que l’arrivée de Lionel Messi incitera le champion du monde à revoir sa position à l'avenir, d’autant que le Français serait emballé à l’idée d’évoluer au côté de l’ancienne star du FC Barcelone. De plus, Neymar pourrait jouer un rôle crucial dans les discussions puisque l’attaquant brésilien entretient d’excellents rapports avec Kylian Mbappé et souhaiterait poursuivre sa carrière avec lui. Emmanuel Macron pourrait même avoir son mot à dire si l’on en croit les révélations du quotidien espagnol, qui explique que le chef de l’État se serait entretenu avec Mbappé cet été pour le convaincre de rester en Ligue 1, et « il n’est pas exclu qu’il continue à le faire » ajoute Marca . Comme le Real Madrid l’attendait, Kylian Mbappé va devoir supporter une grosse pression sur ses épaules jusqu’au 1er janvier, date à partir de laquelle les Merengue ont prévu de passer à l’action pour obtenir la signature du numéro 7 parisien. D’autant que le PSG a des arguments pour faire changer d’avis Kylian Mbappé.

Encore une chance pour une prolongation ?