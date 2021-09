Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Atletico, Simeone... Griezmann en remet une couche sur son départ !

Publié le 9 septembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

De retour à l'Atlético après deux saisons au FC Barcelone, Antoine Griezmann est revenu sur son grand retour à Madrid et a notamment évoqué ses ambitions avec les Colchoneros.

L’histoire entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone a pris fin lors des dernières heures du mercato estival. Recruté en 2019 par le club catalan contre un chèque de 120M€, l’international français n’a jamais réussi à faire l’unanimité au sein de la formation blaugrana . Annoncé sur le départ tout au long du mois d’août, l’international français a finalement trouvé une nouvelle équipe. Après avoir officialisé le départ de Saul Niguez à Chelsea, l’Atlético a officialisé le retour d’Antoine Griezmann dans son effectif. Joueur du club madrilène entre 2014 et 2019, le champion du monde 2018 est arrivé dans la capitale espagnole sous la forme d’un prêt d’un an, renouvelable pour une saison supplémentaire. Les Colchoneros ont la possibilité de se l’offrir définitivement en 2023 notamment s’il dispute 50% des matches officiels. Après son passage en équipe de France, Antoine Griezmann a été présenté à la presse ce mercredi. « Je suis très heureux, très heureux, avec un sourire d'une oreille à l'autre. Je n'ai pas dormi pendant dix jours en attendant ce moment et j'en profite au maximum avec ma famille. Dans chaque match, je donnerai tout pour leur redevoir le grand effort qu'ils ont fait pour moi afin que je puisse revenir. Ma partie était facile sachant que l'Atlético voulait que je revienne. Je voulais revenir et je savais que c'était le meilleur endroit pour être heureux sur et en dehors du terrain » a-t-il déclaré aux médias du club.

« Pour moi, c’est un immense honneur d’être ici »