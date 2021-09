Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga envoie un message très fort après son arrivée !

Publié le 10 septembre 2021 à 8h30 par D.M.

Eduardo Camavinga a accordé son premier entretien aux médias espagnols. L'occasion pour lui d'évoquer son arrivée au Real Madrid et ses ambitions avec le club madrilène.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le mois de juillet, Eduardo Camavinga et son entourage étaient décidés à quitter Rennes, à un an de la fin de son contrat. Annoncé dans le viseur de Manchester United, d'Arsenal mais aussi du PSG lors du dernier mercato estival, le joueur âgé de 18 ans a finalement pris la direction du Real Madrid. Présenté à la presse ce mercredi, Camavinga a donné un entretien aux médias du club espagnol. A cette occasion, l’international français a notamment évoqué ses ambitions avec le Real Madrid.

« On rêvait tous du Real Madrid lorsque l’on était petits »