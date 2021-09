Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan d’action de Doha est clair pour Haaland !

Publié le 10 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Certes, le Real Madrid semblerait être la priorité d’Erling Braut Haaland en cas de départ du Borussia Dortmund. Néanmoins, le PSG ne changerait pas son cap pour le Norvégien.

Alors que le mercato vient tout juste de fermer ses portes, le PSG travaillerait déjà sur la prochaine session estivale des transferts. En effet, bien que la détermination de Doha de conserver Kylian Mbappé demeure intacte comme le10sport.com vous l’a révélé fin août avec une énième offre de prolongation pour son contrat expirant en juin prochain, le PSG s’attèlerait déjà à lui dénicher un successeur. Et toujours selon le10sport.com, Erling Braut Haaland est la cible préférentielle du Paris Saint-Germain. Néanmoins, selon la presse ibérique, la volonté d’Haaland serait de troquer la tunique du Borussia Dortmund pour celle du Real Madrid. Pas de quoi inciter le PSG à baisser les bras.

« Le PSG se tournera sûrement vers Haaland »