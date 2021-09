Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La pression monte dans ce dossier brûlant de Laporta !

Publié le 10 septembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Agent d'Ansu Fati, Jorge Mendes aurait proposé les services du joueur à de nombreux clubs afin de mettre la pression sur Joan Laporta. Mais l'attaquant espère bien prolonger son contrat avec le FC Barcelone.

Le FC Barcelone n’imaginait jamais se séparer de Lionel Messi cet été. Et pourtant, l’attaquant argentin n’a pas réussi à trouver un accord avec ses dirigeants et a fait ses adieux à son club de toujours, en larmes, avant de rejoindre le PSG. Une énorme déconvenue pour Joan Laporta, élu en mars dernier avec pour mission de conserver la star argentine sans pour autant mettre la formation dans le rouge. Un délicat équilibre que n’a pas réussi à trouver le président du FC Barcelone. Afin de ne pas connaitre de nouvelles déceptions dans les prochains mois, le dirigeant s’est donné pour mission de prolonger le contrat de plusieurs joueurs, considérés comme les stars de demain à l’instar de Pedri ou encore d’Ansu Fati. Eloigné des terrains depuis de nombreux mois, ce dernier est considéré comme l’avenir du FC Barcelone comme l’a reconnu Joan Laporta, qui a balayé les rumeurs sur un possible départ de Fati lors du dernier mercato estival : « Nous ne l'avons jamais mis en vente. Une autre chose est qu'il est apparu dans un journal qu'un club anglais allait faire une offre. Cette offre n'est jamais venue. Ansu a été courageux parce qu'il a accepté le '10', mais il ne l'a accepté que si les capitaines lui ont donné le feu vert ».

Jorge Mendes aurait proposé les services de Fati à Guardiola

Le FC Barcelone a la possibilité de prolonger unilatéralement le contrat d’Ansu Fati, qui expire pour l’instant en 2022, jusqu'en 2024. Mais afin de repousser l’intérêt des équipes européennes, le club catalan voudrait lui faire signer un nouveau contrat dans les prochaines semaines. Joan Laporta voudrait que le joueur fournisse un effort et consente un effort financier afin d’aider son club formateur, en grande difficulté. Son agent, Jorge Mendes, ne verrait pas les demandes de la direction d’un bon œil. Comme précisé par le média catalan, El Nacional , le représentant portugais n’hésiterait pas à mettre la pression sur Joan Laporta en proposant les services d’Ansu Fati à de nombreuses équipes européennes comme Manchester City. Pep Guardiola, très attaché au FC Barcelone, n’a, toutefois, pas souhaité aller plus loin dans ce dossier. Un geste salué par Laporta, qui espère parvenir à un terrain d’entente avec l’attaquant et son entourage.

Ansu Fati donnerait sa priorité au FC Barcelone