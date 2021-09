Foot - Mercato

Mercato : Voilà comment Pep Guardiola a raté l'énorme coup Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 septembre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Cristiano Ronaldo a fini par retourner à Manchester United cet été. Mais à en croire certaines sources, l'attaquant portugais privilégiait une autre équipe.

Cristiano Ronaldo a peut-être signé le dernier gros contrat de sa carrière durant le mois d’août. Agé de 36 ans, l’attaquant portugais a décidé de quitter la Juventus à un an de la fin de son contrat. Intéressé, le PSG avait sondé son entourage, mais n’avait formulé aucune offre à la formation italienne comme l’a annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Finalement, CR7 s’est engagé avec Manchester United, son ancienne équipe, au moins jusqu’en 2023. Révélé au sein des Red Devils , Ronaldo n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer son retour en Angleterre : « Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. C'est exactement ce que je pense. Je suis passé de la Juve maintenant à Manchester, c'est un nouveau chapitre, je suis tellement heureux et content, et je veux continuer encore, faire l'histoire, essayer d'aider Manchester à obtenir de grands résultats, gagner des trophées et le numéro un d'entre eux, gagner de grandes choses ». Mais à en croire un journaliste espagnol, l’ancien joueur du Real Madrid privilégiait un départ vers une autre équipe anglaise.

