Mercato - PSG : Une énorme bombe est lâchée pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 10 septembre 2021 à 16h45 par D.M.

Pour la presse espagnole, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid lors du prochain mercato hivernal ne fait aucun doute. Un contrat de six ans attend le joueur en Espagne.

Kylian Mbappé a vécu un été agité. Et pour cause, le joueur parisien, qui refuse de prolonger son contrat avec le PSG, a fait l’objet de plusieurs offres du Real Madrid. Le club espagnol était prêt à monter jusqu’à 200M€, avant de se retirer de ce dossier. De retour au PSG, Kylian Mbappé est heureux au sein de la capitale, malgré son transfert avorté, à en croire les propos de Mauricio Pochettino. « Kylian est content, c'est un garçon très équilibré. On sent qu'il est très bien. Les premiers jours après son retour de sélection, il s'est entraîné de façon séparée. Maintenant il s'entraîne avec nous et on verra demain s'il sera dans le groupe » a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse. Mais alors que le prochain mercato hivernal ouvrira ses portes en janvier prochain, son avenir pourrait, de nouveau, faire les gros titres.

Mbappé au Real Madrid cet hiver selon la presse espagnole