PSG - Malaise : Pochettino fait une grosse annonce sur Mbappé !

Publié le 10 septembre 2021 à 15h00 par A.M.

Présent en conférence de presse avant la réception de Clermont, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur l'état d'esprit de Kylian Mbappé ainsi que sur sa blessure.

Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions ces dernières semaines. Il faut dire que l'attaquant français a vécu une fin de mercato très animée avec les offres du Real Madrid, avant que son passage en équipe de France soit écourté par une blessure au mollet, qui semble visiblement sans gravité. Résultat, Kylian Mbappé est rentré plus tôt que prévu à Paris où il a repris l'entraînement avec le PSG.

«Kylian est content»