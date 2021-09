Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino va trancher pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 septembre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé devrait être présent dans le groupe parisien pour le match face à Clermont, il ne serait néanmoins pas encore acquis qu’il soit titulaire à cette occasion.

Un petit bobo, et c’est reparti ! Touché au mollet droit face à la Bosnie avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé avait ainsi du quitter prématurément le rassemblement des Bleus. De retour au Camp des Loges, où il a été observé par le staff médical du PSG, l’attaquant de 22 ans a maintenant repris la course cette semaine et pourrait donc être présent dans le groupe parisien pour la réception de Clermont, ce samedi à 17h, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1.

Le PSG ne veut pas prendre le moindre risque