Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a offert un vrai jackpot au PSG !

Publié le 10 septembre 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que le PSG a annoncé un nouveau partenariat avec une entreprise spécialisée dans la cryptomonnaie, le montant que va percevoir le club parisien serait directement lié à la présence de Lionel Messi dans son effectif.

Le Paris Saint-Germain a réalisé un énorme coup cet été en s’attachant les services de Leo Messi, libre de tout contrat à la suite de son départ du FC Barcelone, qui n’était pas en mesure de le prolonger. Ainsi, c’est une opération à la fois sportive et financière qui a été effectuée par les pensionnaires du Parc des Princes. Et si on attend encore les premiers exploits de celui qu’on surnomme La Pulga sur les pelouses de Ligue 1, son arrivée au PSG a déjà un gros impact sur le volet économique du club parisien.

Lionel Messi a attiré un nouveau sponsor !