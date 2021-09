Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 10 septembre 2021 à 8h15 par A.M.

Lassé des critiques constantes dont il fait l'objet, notamment au Brésil, Neymar a tenu à pousser un gros coup de gueule après la victoire contre le Pérou (2-0).

Depuis quelques jours, Neymar multiplie les messages face aux critiques, notamment concernant son poids. Bien décidé à faire taire ses détracteurs, le numéro 10 du PSG affiche ainsi sur Instagram plusieurs photos sur lesquelles il apparaît en bien meilleure condition physique que celle affichée lors de son retour à la compétition avec le club de la capitale. Ses prestations avec le Brésil peuvent d'ailleurs en témoigner. Buteur et passeur décisif, Neymar a largement contribué à la victoire de la Seleçao contre le Pérou dans la nuit de jeudi à vendredi (2-0). Et après la rencontre, il a d'ailleurs envoyé un message fort.

«Je ne sais plus ce que je fois faire pour que les gars respectent Neymar»