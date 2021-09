Foot - PSG

PSG : Défaite, routine… L’incroyable punchline de Mbappé sur l’OM !

Publié le 9 septembre 2021 à 21h15 par B.C. mis à jour le 9 septembre 2021 à 21h39

Alors qu’un documentaire diffusé sur Amazon Prime à partir de vendredi dévoile les coulisses de la dernière saison du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé évoque notamment dans le programme la dernière défaite du club face à l’OM (0-1).

La saison dernière a été éprouvante pour le Paris Saint-Germain. Après s’être incliné face au Bayern Munich lors du Final 8 de la Ligue des champions, le club de la capitale a directement enchaîné avec la reprise de la Ligue 1, en s'inclinant à deux reprises lors des trois premières journées face au RC Lens puis contre l’Olympique de Marseille. Les indisponibilités et le rythme liés à la crise du Covid-19 n’ont rien arrangé pour le PSG, qui n’est pas parvenu à rattraper son retour sur le LOSC, sacré quelques mois plus tard. Dans un documentaire diffusé à partir de vendredi sur Amazon Prime , les supporters parisiens pourront s’immiscer dans l’intimité du vestiaire durant cette saison unique, l’occasion notamment de découvrir la réaction de Kylian Mbappé après la défaite du PSG contre l’OM le 13 septembre 2020.

« C’était devenu une routine. Genre : Ils viennent et on les bat »