PSG - Malaise : Pochettino enfin fixé pour Sergio Ramos ?

Publié le 9 septembre 2021 à 12h15 par A.M.

Blessé depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos n'a toujours pas porté les couleurs parisiennes en match officiel. Mais ses grands débuts sont attendus pour la fin du mois.

L'arrivée de Sergio Ramos au PSG avait suscité une vague d'enthousiasme. Il faut dire que le défenseur espagnol est un véritable patron et son expérience doit permettre au club de la capitale de passer un nouveau cap. Et pour cause, l'ancien capitaine du Real Madrid a tout gagné en club et avec la sélection espagnole. Cependant, près de deux mois après son arrivée, les grands débuts de Sergio Ramos se font toujours attendre alors que le PSG assurait ces derniers jours par le biais d'un communiqué que l'ancien capitaine de la Casa Blanca « continue sa préparation physique ».

Les grands débuts de Ramos contre l'OL ?