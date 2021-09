Foot - PSG

PSG : Lionel Messi envoie un message très fort !

Publié le 9 septembre 2021 à 11h45 par A.M.

Du haut de ses 34 ans, Lionel Messi n'est plus le même joueur qu'à ses débuts. Et l'Argentin explique d'ailleurs ce qui a évolué dans son jeu. Un avant-goût pour les supporters du PSG.

Cet été, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone n'a pas pu être prolongé compte tenu du règlement en Liga qui encadre la masse salariale des clubs espagnols. Le club de la capitale s'est donc attaché les services d'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Cependant, à 34 ans, Lionel Messi n'est plus le même joueur qu'à ses débuts et a fait évolué son jeu comme il le raconte lui-même.

«Je joue un peu plus en retrait»