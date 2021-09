Foot - PSG

PSG - Malaise : L’aveu de Lionel Messi sur le tacle assassin du Vénézuélien !

Publié le 9 septembre 2021 à 9h15 par Th.B.

Ayant subi une agression particulièrement dangereuse lors d’une intervention irrégulière d’Adrián Martinez à l’occasion de la rencontre Argentine - Venezuela (3-1) la semaine dernière, Lionel Messi est sorti du silence. L’attaquant du PSG a d’ailleurs partagé sa frayeur sur le moment.

Lors de cette trêve internationale, le PSG a vu certains de ses internationaux être touché sur le plan musculaire comme Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe ou à l’occasion d’un choc à l’instar de Marco Verratti qui a été touché au genou et Lionel Messi qui a subi un tacle particulièrement violent et haut au niveau de sa jambe lors de la rencontre opposant l’Argentine au Vénézuela dans la nuit de jeudi à vendredi dernier (3-1). À la 32ème minute, Adrián Martinez a été expulsé après que l’arbitre ait consulté le VAR en raison d’une intervention dangereuse sur le numéro 30 du PSG. L’international vénézuélien s’est excusé par la suite en faisant passer le message suivant. « Aujourd'hui, je n'ai pas les mots. Ceux qui me connaissent savent que je n’ai pas l’intention de nuire à l’intégrité physique d’un autre joueur. Je veux juste m’excuser auprès du staff technique, de mes coéquipiers et de tous les fans de la sélection vénézuélienne qui nous soutiennent du fond du cœur ».

« J'ai aussi senti quelque chose dans mon genou »