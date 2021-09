Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme intox du Barça pour Neymar ?

Publié le 10 septembre 2021 à 0h20 par La rédaction

Un élément permet de confirmer que malgré ses mouvements, le Barça n’a jamais réellement envisagé de recruter Neymar cet été. Explication.

Ces derniers jours, le président du Barça Joan Laporta a indiqué qu’il avait tenté de faire revenir Neymar au printemps dernier, suite aux approches de ce dernier, désireux de rejouer avec Messi, mais que l’affaire avait finalement été rendue impossible par le contexte financier.

Le Barça savait qu’il n’aurait jamais Neymar…

Le10sport.com avait alors analysé que cette offensive du FC Barcelone n’était qu’un pur mouvement d’intox visant à persuader Messi de l’ambition toujours élevé de son projet, et ce en vue de la prolongation de sa star argentine, et qu’à aucun moment le club catalan n’a réellement cru ce retour de Neymar possible compte tenu de son coût financier. Ces dernières heures, les révélations du 10sport.com selon lesquelles le Barça a proposé 80 millions pour Neymar tendent à confirmer ces analyses car il était évident qu’un tel montant ne serait jamais accepté par le PSG, ce que le FC Barcelone savait pertinemment…