Mercato - PSG : La stratégie du Qatar pour Mbappe se confirme !

Publié le 9 septembre 2021 à 22h40 par La rédaction

Au travers des propos de Pauleta, interrogé sur le site de la L1, on comprend l’axe de travail du PSG visant à amener Mbappe à prolonger. Analyse.

Sur le site officiel de la Ligue 1, Pauleta a analysé les bienfaits que pourraient retirer Kylian Mbappe de sa cohabitation avec Neymar et Messi sur le terrain : « Si l’arrivée de Messi va faire évoluer le jeu de Kylian Mbappé ? Maintenant, avec Lionel Messi, les trois joueurs offensifs vont beaucoup permuter. Il va être obligé de s’adapter. Mais il va beaucoup grandir avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain. S’il a l’intelligence de bien se déplacer, en profitant des espaces créés par Messi et Neymar, il va souvent se retrouver en bonne situation grâce à leur qualité de passe et il pourra donc marquer beaucoup de buts. Le fait qu’il puisse jouer sur le côté ou dans l’axe sera un atout. Après, il y aura toujours un risque que l’un marque moins. Si c’est le cas de Kylian, il devra l’accepter ».

L’argument fatal pour convaincre Mbappe…

Les propos de l’ancien buteur du PSG détaillent l’exacte stratégie du PSG dans le dossier Mbappe, à savoir miser sur le fait que l’attaquant français comprenne que son intérêt pour sa carrière sera de prolonger à Paris, où il trouvera les meilleures conditions de son épanouissement au plus haut niveau mondial, sans parler bien sûr de la question financière autour de son contrat.