Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski promis au PSG ?

Publié le 9 septembre 2021 à 15h40 par La rédaction

Le quotidien sportif espagnol AS affirme que le PSG est bien positionné pour récupérer Robert Lewandowski l’été prochain. Analyse.

Le quotidien sportif espagnol AS révèle que Robert Lewandowski allait demander son départ du Bayern Munich à un an de la fin de son contrat, et que dans ce cadre, sachant que Haaland était promis au Real Madrid, il signerait au PSG. Que faut-il en penser ?

Scénario crédible voire probable

A l’analyse, ce scénario apparaît tout à fait crédible. Il pourrait même devenir probable si jamais le PSG ne parvenait pas à boucler le transfert d’Erling Haaland. Lewandowski n’a en effet jamais caché qu’il voulait quitter le Bayern, et en arrivant à un an de la fin de son contrat en juin prochain, il sera en position de force pour partir. Paris, devenu beaucoup plus attractif avec la perspective de former un trio XXL avec Neymar et Messi, sera alors très bien placé pour signer Lewandowski en remplacement de Kylian Mbappe.