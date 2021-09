Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une fenêtre de tir pour ce coup à 0€ !

Publié le 9 septembre 2021 à 22h15 par A.C.

Déjà proche du Paris Saint-Germain en 2020, Marcelo Brozovic intéresserait une nouvelle fois Leonardo.

Le Paris Saint-Germain est passé maître dans la signature de joueurs en fin de contrat... et quels joueurs ! Cet été, Leonardo a réussi à boucler les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Et il ne semble pas en avoir terminé là. En Italie, on assure que le PSG lorgnerait Marcelo Brozovic, dont le contrat avec l’Inter se termine dans seulement quelques mois. Pour rappel, le Croate était impliqué dans un échange avec Leandro Paredes lors de l’été 2020, qui est finalement tombé à l’eau.

La prolongation de Brozovic renvoyée ?