Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette révélation à 60M€ sur la vente de l'ASSE !

Publié le 9 septembre 2021 à 22h10 par D.M.

Mandaté par les coprésidents de l'ASSE, le cabinet KPMG a pour objectif de vendre le club stéphanois pour au moins 60M€.

Le processus de vente de l’ASSE avance. Mandaté par le club stéphanois pour « sélectionner le meilleur investisseur et de veiller à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité », le cabinet KPMG aurait validé huit projets de rachat et étudie désormais chaque dossier avant de rendre sa décision à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

L'ASSE valorisé à 60M€ ?