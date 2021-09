Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La dernière recrue de Koeman annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 9 septembre 2021 à 23h30 par D.M.

Prêté avec option d'achat par le FC Séville jusqu'à la fin de la saison, Luuk De Jong s'est prononcé, face à la presse, sur son avenir au FC Barcelone.

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman souhaitait enregistrer l’arrivée un avant-centre durant le mois d'août. Et le technicien néerlandais a été écouté. En toute fin de mercato estival, le club catalan a officialisé le prêt, avec option d’achat, de Luuk de Jong. Le joueur, qui appartient au FC Séville, n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer son arrivée au FC Barcelone. « C'est un plaisir d'être ici et j'espère que nous aurons une excellente saison et que nous écrirons l'histoire en nous battant et en remportant tous les titres (…) Pour moi, c'est incroyable de pouvoir être ici. L'entraîneur voulait un attaquant devant et c'est pourquoi il a pensé à moi. J'ai montré ma qualité au plus haut niveau et j'espère le faire ici au Barça » a-t-il confié.

« Je vais travailler aussi dur que possible et nous verrons »