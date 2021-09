Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va bientôt boucler un dossier chaud !

Publié le 9 septembre 2021 à 20h00 par La rédaction

Maintenant que le mercato est terminé, Joan Laporta peut se concentrer sur les prolongations de contrat, dont celle de Sergi Roberto. L’optimiste règne dans le camp barcelonais puisque le milieu espagnol devrait étendre son bail de deux saisons.

A Barcelone, le marché des transferts n’a pas été de tout repos. Du début à la fin, Joan Laporta est resté sur le qui-vive. D’abord pour recruter intelligemment, ensuite pour dégraisser l’effectif de Ronald Koeman. En parallèle de tout cela, Joan Laporta cherchait à baisser le salaire des capitaines du Barça. Après Gérard Piqué et Jordi Alba, c’est Sergi Roberto qui devrait faire un effort financier pour aider son club, et le dénouement semble tout proche.

« Ce sont des gestes inédits à Barcelone, ils sont devenus, ils l'étaient déjà, mais plus encore, des héros du Barça »