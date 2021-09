Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, départ... L'énorme mise au point de Sergio Agüero !

Publié le 9 septembre 2021 à 21h10 par D.M.

Sergio Agüero a annoncé qu'il n'avait songé à quitter le FC Barcelone après le départ de son compatriote, Lionel Messi, au PSG.

Le FC Barcelone a perdu sa tête d’affiche lors du mois d’août. Présent en Catalogne depuis 2000, Lionel Messi n’a pas réussi à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat et a finalement pris la décision de rejoindre le PSG. Quelques jours plus tard, certains médias espagnols avaient annoncé que Sergio Agüero, proche de la Pulga et arrivé lors du dernier mercato estival, pensait à quitter le FC Barcelone. Des rumeurs qui ont été, une nouvelle fois, démenties par le Kun ce jeudi.

« Même s’il est plus là, je suis content d’être ici »