Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un très gros club lâche l'affaire pour Haaland !

Publié le 10 septembre 2021 à 11h45 par A.M.

Convoité par les plus grands clubs européens, Erling Haaland devrait animer les prochains mercato. Mais la Juventus ne semble pas dans la course comme l'affirme Federico Cherubini, directeur sportif de la Vieille Dame.

Dans les prochains mois, Erling Haaland devrait être l'un des principaux agitateurs du marché des transferts. Et pour cause, l'attaquant du Borussia Dortmund affole les compteurs et se retrouve dans le viseur de très nombreux clubs européens. Et non des moindres. Il faut dire que la clause libératoire, comprise entre 75 et 90M€, sera active l'été prochain. Le PSG, en cas de départ de Kylian Mbappé, le Real Madrid ou encore Manchester City sont intéressés. Ce qui ne semble pas être le cas de la Juventus comme l'explique son directeur sportif Federico Cherubini.

La Juve se retire de la course