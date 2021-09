Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma aurait pu partir après son transfert à Paris !

Publié le 10 septembre 2021 à 9h15 par H.G.

Alors qu’il doit composer avec la concurrence de Keylor Navas cette saison, Gianluigi Donnarumma aurait lui-même choisi d’affronter le portier costaricien plutôt qu’aller gratter du temps de jeu ailleurs.

Malgré la présence de Keylor Navas dans les buts parisiens la saison passée et son contrat courant jusqu’en 2024, le PSG a choisi de ne pas passer à côté de la belle opportunité de marché Gianluigi Donnarumma. Arrivant au terme de son bail à l’AC Milan, Leonardo a trouvé un accord avec son agent Mino Raiola pour en faire un nouveau joueur du club parisien. Le PSG a donc désormais deux grands joueurs pour un poste. De quoi inquiéter Gianluigi Donnarumma ? Pas vraiment…

Gianluigi Donnarumma a refusé de partir en prêt