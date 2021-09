Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman ose une improbable comparaison avec Neymar !

Publié le 10 septembre 2021 à 7h00 par La rédaction

Dernière recrue du FC Barcelone, Luuk de Jong a reçu les louanges de Ronald Koeman. L’entraîneur du club culé l’a même comparé à Neymar.

Annoncé à l’Atlético de Madrid presque tout l’été, Antoine Griezmann a finalement rejoint les Colchoneros le dernier jour du mercato. Un départ tardif qui a forcé le FC Barcelone à agir en vitesse. Heureusement pour Joan Laporta, Ronald Koeman avait tout prévu. L’entraîneur néerlandais avait jeté son dévolu sur Luuk de Jong, joueur qu’il a eu sous ses ordres en sélection. Alors que l’ancien joueur de Séville n’a pas encore fait ses débuts sous le maillot Blaugrana , Ronald Koeman l’a déjà encensé à plusieurs reprises. Le coach du Barça a même osé une comparaison assez folle…

« Avec un centre, Luuk est plus dangereux que Neymar »